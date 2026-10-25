Michele Mignani al Catanzaro la pagina Wikipedia anticipa la scelta per la panchina

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Il tecnico genovese compare già alla guida dei giallorossi mentre si attende il comunicato ufficiale della società dopo l’esonero di Giorgio Gorgone

La svolta tecnica del Catanzaro Calcio sembra avere un nome preciso. Michele Mignani è indicato come il nuovo allenatore della formazione giallorossa e, nelle ultime ore, anche la sua pagina Wikipedia è stata aggiornata con un dettaglio che non è passato inosservato.

Alla voce dedicata alla squadra compare infatti il Catanzaro, mentre nella cronologia della carriera da tecnico è stata inserita la dicitura “2026 Catanzaro”. Un aggiornamento che rafforza le indiscrezioni sull’accordo raggiunto tra l’allenatore e il club calabrese.

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Mignani compare già come allenatore del Catanzaro

La modifica della scheda online rappresenta un ulteriore segnale sulla scelta compiuta dalla dirigenza. Un aggiornamento su Wikipedia non equivale, da solo, a un annuncio ufficiale, ma si inserisce in un quadro ormai definito che vede Michele Mignani sulla panchina del Catanzaro.

La società giallorossa, nel comunicare l’esonero di Giorgio Gorgone e dei componenti del suo staff, aveva anticipato che il nome del nuovo tecnico sarebbe stato reso noto nelle ore successive.

Il cambio arriva dopo la pesante sconfitta per 1-6 contro l’Ascoli allo stadio Nicola Ceravolo, risultato che ha aggravato una situazione di classifica già molto complicata e spinto il club a intervenire immediatamente.

Una scelta legata anche al rapporto con Ciro Polito

L’arrivo di Mignani rappresenterebbe una scelta di esperienza e conoscenza della categoria. Un elemento decisivo è il rapporto professionale già consolidato con il direttore sportivo Ciro Polito.

I due hanno lavorato insieme al Bari dal 2021 al 2023, costruendo un percorso particolarmente positivo. Nella prima stagione Mignani conquistò la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B, chiudendo il campionato con tre giornate di anticipo.

Nell’annata successiva il Bari arrivò fino alla finale dei playoff per la promozione in Serie A, sfumata soltanto negli ultimi minuti della gara di ritorno contro il Cagliari. Quell’esperienza ha consolidato il rapporto di fiducia tra l’allenatore e Polito, che ora avrebbe deciso di affidargli il rilancio del Catanzaro.

Chi è Michele Mignani

Nato a Genova il 30 aprile 1972, Michele Mignani ha avuto una lunga carriera da difensore prima di iniziare il proprio percorso in panchina.

Dopo le prime esperienze nel settore giovanile del Siena, ha lavorato come collaboratore tecnico e viceallenatore, acquisendo una preparazione graduale prima di assumere la guida di una prima squadra.

La sua carriera da allenatore comprende:

2009-2010 Siena Allievi Nazionali

2010-2013 Siena Primavera

2013-2014 Siena collaboratore tecnico

2014-2015 Latina collaboratore tecnico

2015 Latina viceallenatore

2016-2017 Olbia

2017-2019 Siena

2019-2021 Modena

2021-2023 Bari

2024 Palermo

2024-2026 Cesena

Dal 2026 Catanzaro

Il percorso evidenzia una conoscenza approfondita sia della Serie B sia della Serie C, maturata attraverso esperienze in piazze importanti e spesso caratterizzate da forti aspettative.

Le esperienze con Palermo e Cesena

Dopo la conclusione dell’avventura al Bari, Mignani è stato chiamato dal Palermo nell’aprile del 2024. Con la formazione rosanero ha raggiunto i playoff di Serie B, prima di lasciare il club al termine della stagione.

Successivamente ha assunto la guida del Cesena, firmando un accordo biennale e proseguendo il proprio percorso nel campionato cadetto. L’esperienza in Romagna si è conclusa nel marzo del 2026.

Il Catanzaro rappresenta quindi una nuova occasione per rilanciarsi in una categoria che Mignani conosce molto bene.

Il possibile assetto tattico del nuovo Catanzaro

Mignani ha utilizzato frequentemente il 4-3-1-2, sistema che permette di avere densità nella zona centrale del campo e due attaccanti vicini. Nel corso della carriera ha però adottato anche il 4-3-3 e soluzioni con la difesa a tre.

Questa capacità di adattamento potrebbe essere utile per intervenire su una squadra che ha bisogno di ritrovare equilibrio, organizzazione e sicurezza. Il primo obiettivo sarà ridurre gli errori difensivi e restituire fiducia a un gruppo apparso fragile dopo il crollo contro l’Ascoli.

Il nuovo allenatore dovrà inoltre valutare rapidamente le caratteristiche della rosa, cercando una soluzione capace di valorizzare Pietro Iemmello e gli altri elementi offensivi senza perdere compattezza.

Il possibile debutto contro il Benevento

Il calendario non concede molto tempo. Il Catanzaro tornerà in campo martedì 27 ottobre alle ore 19 per affrontare il Benevento allo stadio Ciro Vigorito.

Se l’accordo sarà formalizzato in tempo, quella in Campania potrebbe diventare la prima partita di Mignani sulla panchina giallorossa. Il tecnico avrebbe a disposizione pochissimi allenamenti per preparare una trasferta delicata, ma sarebbe chiamato soprattutto a produrre una reazione sul piano mentale.

L’aggiornamento apparso su Wikipedia anticipa dunque una scelta che sembra ormai definita. Per trasformare l’indicazione in ufficialità manca soltanto il comunicato del Catanzaro, atteso nelle prossime ore.

(Immagine illustrativa generata con IA)