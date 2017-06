Michigan: accoltellato agente all\'aeroporto. Possibile atto di terrorismo

MICHIGAN, 22 GIUGNO – Amor Ftouhi, 50 anni, canadese di origine tunisina, è stato arrestato dopo aver accoltellato un ufficiale di polizia a riposo, il tenente Jeff Neville, all’aeroporto di Flint, in Michigan.

Secondo testimoni e fonti investigative citate da Nbc, l’aggressore, colpendo al collo l’ufficiale con un grosso coltello, ha urlato “Allah Akbar” e gridato frasi come "Avete ucciso gente in Siria, Iraq e Afghanistan; ora moriremo tutti".

L’uomo è stato arrestato e la polizia sta procedendo con l’interrogatorio e indaga per terrorismo: "Siamo a conoscenza delle notizie secondo cui l'aggressore ha fatto dichiarazioni immediatamente prima o mentre attaccava il poliziotto, ma è troppo presto per determinare la natura di quelle presunte affermazioni e se sia trattato o meno di un atto di terrorismo", aveva fatto sapere il Bureau all'inizio. Più tardi l'annuncio ufficiale dell'apertura di "un'inchiesta per terrorismo". Al momento comunque il fatto viene trattato come un episodio "isolato" che "non mette a rischio la comunità di Flint". La polizia canadese ha compiuto un raid in un appartamento nella zona ad est di Montreal dove si trova l'appartamento in cui viveva Amor Ftouhi. Almeno tre persone sono state arrestate e interrogate.

Su twitter, la polizia del Michigan ha fatto sapere che la vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. In totale due coltellate ricevute: uno alla schiena e una al collo. Il tenente in pensione Jeff Neville, secondo quanto riferisce Cbs News citando la polizia, ha lavorato nell'Ufficio dello sceriffo della Contea di Genesee.

Sul profilo del "Bishop International Airport" un post comunica che i viaggiatori stanno bene ed è stato detto loro di fare attenzione ai probabili ritardi e cancellazioni dei voli. La sindaca di Flint, Karen Weaver, ha diffuso un comunicato per dire che la situazione in aeroporto è "sotto controllo", ma la polizia è ancora attiva per prendere ulteriori "misure precauzionali".

Fonte immagine: blitzquotidiano.it

Alessia Panariello