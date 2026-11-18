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Microsoft, aerei, banche e NSA ko in sei giorni: a noi chiedono scorte per 72 ore, il Pentagono si prepara a 90 giorni senza rete

In sei giorni gli Stati Uniti hanno visto spegnersi quattro pilastri della loro vita digitale. Giovedì 12 novembre è caduto Microsoft 365: posta, Teams e Copilot fuori uso in oltre settanta Paesi per governi, ospedali, tribunali e banche. Venerdì 13 la Federal Aviation Administration ha fermato per più di quattro ore tutte le partenze, il blocco nazionale più lungo dall'11 settembre 2001, mentre Eurocontrol sospendeva dall'Europa i voli diretti oltreoceano. Lunedì 16 Chase, Bank of America, Wells Fargo e altri grandi istituti hanno lasciato milioni di clienti senza app, bonifici e pagamenti istantanei. Martedì 17 è andata giù NSANet, la rete classificata con cui comunica al proprio interno la National Security Agency.

Quattro comunicati e una sola formula: nessun attacco informatico. Microsoft parla di una modifica alla configurazione di rete che ha saturato il processo con cui i server stabiliscono le connessioni sicure. La FAA di un router sostituito da un contractor nel passaggio dal rame alla fibra, che ha inondato la rete del controllo aereo con un migliaio di connessioni ogni quattro o cinque secondi. Chase di un difetto del proprio software interno. La NSA di un degrado temporaneo durante una manutenzione programmata. Il presidente Trump ha minimizzato: cose che capitano. Forse è davvero così. Ma chi ha passato la vita sulle carte processuali sa che quando quattro testimoni usano le stesse parole il giudice non si tranquillizza. Comincia a fare domande. E la prima è semplice: in nessuno dei quattro casi qualcuno è entrato dall'esterno. Il sistema si è fatto male da solo, proprio mentre lo si toccava per migliorarlo.

C'è un dettaglio che merita attenzione. Dopo il fermo dei voli la FAA ha disattivato una specifica funzione su tutti i suoi router Juniper, mentre il produttore sostiene che quegli apparati non si sono guastati affatto e hanno fatto esattamente ciò che dovevano. Se è così, resta da capire chi li avesse configurati in quel modo. Il nome non è nuovo agli addetti ai lavori: nel dicembre 2015 proprio Juniper annunciò di aver scoperto nei suoi firewall un codice non autorizzato, inserito da ignoti, che permetteva di decifrare le connessioni protette appoggiandosi a un generatore di numeri casuali progettato dalla NSA. Chi lo abbia inserito non è mai stato stabilito. Nulla autorizza a collegare quella vicenda a quella di oggi. Ricordarla serve a fissare un punto: in una rete un difetto può dormire per anni dentro un componente considerato affidabile e svegliarsi quando cambiano le condizioni intorno a lui.

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Il vero mistero, però, non sta nei server. Sta nel calendario. Il 30 settembre il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha lanciato FORTRESS America e, secondo documenti interni rivelati da Fox News il 25 ottobre, le principali basi militari americane dovranno reggere almeno novanta giorni senza energia, acqua, carburante e comunicazioni della rete civile. Il portavoce Sean Parnell lo ha spiegato senza giri di parole: il Pentagono non vuole affidare la difesa nazionale alle infrastrutture civili. Negli stessi giorni il governo britannico ha invitato le famiglie a fare scorte per tre giorni e nei negozi inglesi sono andate a ruba le radio a manovella. Il 3 novembre la Commissione europea ha presentato le linee guida che chiedono ai cittadini dei Ventisette di cavarsela da soli per almeno settantadue ore, documento già trasmesso a Palazzo Chigi. Dan Bongino, fino a un anno fa vicedirettore dell'FBI, ha consigliato agli americani provviste per trenta giorni. Novanta giorni per i militari, tre per i cittadini. La sproporzione non prova nulla, ma qualcosa racconta: chi governa conosce la fragilità delle reti molto meglio di chi le usa ogni giorno.

Si possono allora mettere in fila tre spiegazioni, tutte verosimili e nessuna dimostrata. La prima è quella ufficiale: errori umani e coincidenze, amplificati da un'architettura in cui una manciata di fornitori regge il peso del mondo. La seconda è quella della vulnerabilità latente, un difetto comune annidato in un componente condiviso che si manifesta quando si mette mano agli impianti. La terza è la più inquietante e circola già nei video che rimbalzano sui telefoni: una prova generale, qualcuno che collauda l'interruttore del pianeta senza firmare e senza rubare nulla, soltanto per misurare quanto tempo serve a rialzarsi. Venerdì le comunicazioni sono saltate in diciassette dei ventidue centri di controllo d'area americani. Un'operazione che sfrutta il comportamento normale delle macchine, senza intrusioni da registrare, non sembra un attacco. Sembra un guasto.

C'è infine chi sospetta che il caos serva a preparare il terreno per nuove norme d'emergenza e per un controllo più stretto sulla vita digitale dei cittadini. Il dubbio va maneggiato con prudenza, perché la paura è il miglior concime delle leggi eccezionali. Il problema concreto è un altro. Le regole esistono già: in Europa il regolamento DORA obbliga da gennaio 2025 banche e intermediari a garantire la resilienza operativa e a vigilare sui fornitori tecnologici. Manca la volontà di ridurre la concentrazione, perché quando posta, ospedali, tribunali e banche girano sugli stessi server basta una configurazione sbagliata per fermare mezzo pianeta. E manca qualcosa che nessun regolamento può imporre: abbiamo delegato a un'applicazione perfino la strada da prendere e scopriamo, un venerdì pomeriggio qualsiasi, che la più grande potenza della storia può restare a terra per un router.

A Washington il capogruppo democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, ha chiesto all'amministrazione di riferire al Congresso. È la strada giusta, anche per noi. Microsoft e la FAA hanno promesso i rapporti sulle cause: andranno letti riga per riga, non riassunti in un comunicato. Fino ad allora vale la regola che ogni tecnico conosce. La minaccia più seria non è l'hacker che forza la porta, ma la porta che apriamo noi stessi convinti di fare manutenzione.

Avv. Antonello Talerico

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