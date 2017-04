Migrante trovato senza vita in treno merci proveniente dalla Serbia

PORTOGRUARO, 05 APRILE - Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato la notte scorsa all'interno di un vagone merci che trasportava cereali, arrivato dalla Serbia in un'azienda di Portogruaro, in provincia di Venezia.

Stando a quanto si è appreso, si tratterebbe di un migrante, probabilmente serbo, che aveva cercato di entrare in Italia dalla rotta balcanica. La polizia di Portogruaro ha riferito che, oltre al giovane trovato morto, sullo stesso treno, nel vagone vicino, c’era anche un altro cittadino straniero, privo di documenti. Quest’ultimo avrebbe confermato di essere salito sul convoglio in Serbia, ma avrebbe detto di non conoscere l’identità dell’uomo privo di vita.

Sono in corso le indagini della Procura di Pordenone per risalire alle cause del decesso e stabilire eventuali responsabilità di terzi.

Nell’attesa dei risultati dell’autopsia sul cadavere, si ipotizza che la morte possa essere avvenuta per asfissia da soffocamento nel carro silos di cereali.

[foto: ilgazzettino.it]

Antonella Sica