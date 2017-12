Migranti, 255 persone salvate nella notte nel Mar Mediterraneo

MAR MEDITERRANNEO, 26 DICEMBRE- Durante la notte in tre operazioni coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati soccorsi 255 migranti. Si tratta di persone che stavano attraversando il Mar Mediterraneo a bordo di un gommone e di due barchini.

L’operazione è stata condotta dalle due uniche navi umanitarie rimaste a operare nel Mediteranneo la Proactiva Arms e Aquarius (legata alla ONG SoS Mediterannee) e da un’unità inserita nel dispositivo Eunavfor Med.

Le ricerche sono partite nel momento in cui è stato lanciato un segnale di aiuto alla sala operativa. Alle 6 di questa mattina un gommone con a bordo 134 persone, di cui 36 minorenni e 7 bambini, è stata individuato e messo in salvo da una nave di un’ONG . Poco dopo l’unità navale Eunavfor Med ha soccorso altri due barchini con a bordo 121 persone.

Non si è ancora compreso se i migranti salvati sono quelli che hanno dato l’allarme questa notte e si ritiene, perciò, vi siano altri migranti in mare. Oscar Camps, il coordinatore di Proactiva Open Arms, ha individuato un'imbarcazione con 120 persone a bordo.

Per questo motivo le ricerche continuano senza sosta e con grande preoccupazione perché le previsioni meteo danno mare in peggioramento con onde alte.

Oscar Camps ha scritto "Nessuno si riposa finchè c’è vita alla deriva è inverno e ci sono bambini a bordo e ogni minuto conta”.

L’ultima operazione di salvataggio risale alla settimana scorsa e i migranti salvati e sbarcati a Pozzallo hanno spiegato alle autorità che le modalità dei viaggi negli ultimi tempi sono cambiate, a causa delle azioni di contrasto a terra e del peggioramento del clima.I trafficanti hanno abbassato i prezzi delle traversate aumentando il numero delle persone sui gommoni e così rendendo sempre più pericoloso il viaggio.

Federica Fusco