Migranti: a Melilla recuperati 20 corpi. in Turchia salvati 84 profughi

MELILLA, 4 FEBBRAIO – A circa 4-5 miglia dalla costa di Melilla, l’enclave spagnola sulle coste marocchine, le autorità spagnole e marocchine hanno recuperato una ventina di cadaveri, immigranti di origine sub sahariana, i cui corpi erano stati avvistato in mare da una nave passeggeri.

Gli immigrati probabilmente sono naufragati mentre tentavano di raggiungere le coste spagnole a bordo di imbarcazioni precarie.

In Turchia, sorte migliore è toccata agli 84 profughi di nazionalità siriana, tratti in salvo a largo di Mersin, città della costa sud della Turchia. La tragedia è stata evitata grazie al segnale di aiuto, partito dall’imbarcazione in difficoltà, e intercettato tempestivamente dalla guardia costiera turca. Al momento gli 84 immigranti sono posti in stato di fermo temporaneo.

Questo nuovo tentativo dei profughi di raggiungere l'Europa scappando dalla Turchia, rappresenta un'ulteriore violazione dell'accordo stretto dall'Ue - su pressione del cancelliere tedesco Angela Merkel - con Ankara per pagare 6 miliardi di euro affinche' la Turchia ospitasse sul suo territorio 3,7 milioni di profughi siriani.

