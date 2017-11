Salerno: migranti su nave con 26 donne morte

NAPOLI, 05 NOVEMBRE – Stamani è giunta al porto di Salerno la nave militare spagnola Cantabria con a bordo oltre 375 migranti recuperati due giorni fa in mezzo al Mediterraneo.

Sulla nave anche i cadaveri di 26 donne morte annegate durante la traversata. Tutti i naufraghi viaggiavano su di un gommone in pessime condizioni. Sono stati avvistati da un elicottero levatosi in volo dalla nave spagnola, che partecipa alla missione europea Eunavfor il cui fine è quello di pattugliare il mare per prevenire/arginare l’attività illegale degli scafisti.

Tra le persone sbarcate a Salerno ci sarebbero anche 9 donne in stato di gravidanza. Commenta così il prefetto di Salerno Malfi: “Oggi Salerno si prepara con uno spirito diverso rispetto agli altri sbarchi. Abbiamo già avuto altri morti ma su questa nave sarà tutto più complicato, anche come impatto morale. Siamo ancor di più in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica perché i ventisei corpi potrebbero essere ventisei omicidi.

Quello che va fatto, per esigenze di giustizia, andrà fatto. Credo che già stamattina il procuratore Masini valuterà se ci siano i presupposti per un’ipotesi di omicidio. Bisogna vedere se si trova qualche soggetto su cui concentrare l’attenzione o se si procederà contro ignori. Che qualcuno abbia fatto morire queste donne e non sia stato un fulmine arrivato dal cielo è una cosa ovvia”.

Sbarchi che non si arrestano, gente che fugge da situazioni disperate e gente che non vorrebbe mai abbandonare la propria terra ma per scelte di terzi è costretta a farlo, ritraggono un quadro allarmante su un Occidente che non pare poi così ligio ai diritti umani (o almeno lo è solo sulla carta) e sull’incessante forza degli scafisti, indifferenti davanti alle vite umane da cui si arricchiscono.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)