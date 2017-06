Migranti, Alfano: "L'UE è molto indietro"

BARI, 23 GIUGNO – Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha duramente criticato il ruolo giocato dall’Unione Europea nella gestione dei flussi migratori. “Sull’immigrazione l’Europa è veramente indietro” ha infatti dichiarato ai giornalisti il capo della Farnesina, intervistato a Bari a margine di un incontro con alcuni imprenditori.

“Noi”, ha proseguito Alfano, “stiamo lavorando anche bypassando l’Unione Europea, ma non dimenticando che l’Europa deve fare il proprio lavoro”. L’ex ministro degli interni ha poi annunciato che a breve verrà organizzato a Roma un vertice con alcuni paesi europei ed africani, per studiare soluzioni volte a limitare l’arrivo di migranti in Libia.

L’idea, è quella di “risparmiare anche un pezzo di fatica libica nell’arginare le partenze” ha dichiarato il ministro degli esteri. La Libia è infatti il principale Paese di partenza dei viaggi via mare attraverso il Mediterraneo, e la situazione di instabilità politica degli ultimi anni ha notevolmente contribuito a limitare le possibilità di Tripoli di contenere ed evitare le partenze.

La collaborazione con i Paesi di transito dei flussi migratori è un elemento cruciale nel contrasto al traffico di esseri umani e nella regolazione delle partenze. Già il mese scorso, infatti, il ministro degli interni Minniti aveva incontrato i propri omologhi di Ciad, Libia e Niger per discutere della costruzione sul territorio africano di centri di accoglienza per migranti irregolari, in maniera conforme agli standard internazionali, e dell’addestramento di forze di polizia da destinare appositamente al presidio delle frontiere.

Anche nel G7 recentemente tenutosi a Taormina, i capi di Stato delle principali potenze mondiali si sono confrontati sulla necessità di realizzare investimenti direttamente nel continente africano, al fine di creare condizioni migliori e disincentivare le partenze verso l’Europa.

Ad ogni modo, il tema dell’immigrazione e di una politica unitaria a livello dell’UE in materia continua ad essere assolutamente centrale nel dibattito politico. Nella giornata di ieri, infatti, lo stesso ministro Alfano, a margine dell’incontro dei capi di Stato e di Governo dell’UE, ha rimarcato come la questione “dei rifugiati, dei profughi e dei migranti irregolari non è di un solo Paese, ma dell’Europa intera”, sottolineando come sarà un impegno del gruppo Popolare a Bruxelles il rilanciare un’azione unica a livello europeo.

Paolo Fernandes

Foto: bergamonews.it