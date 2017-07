Migranti: alt di Francia e Spagna a nuovi sbarchi

PARIGI, 3 LUGLIO – Francia e Spagna potrebbero opporsi alle misure europee per consentire nuovi sbarchi sulle coste del Mediterraneo. L’ONU non prevede alcun calo dei flussi di migranti ed i governi nazionali di Madrid e Parigi avrebbero intenzione di chiudere i propri porti a nuovi arrivi.

Questo è quanto si apprende dall’esito dell’incontro tenutosi a Parigi fra i Ministri dell’interno di Italia, Francia e Germania ed il commissario UE Avramopoulos. L’Italia sembrava aver incassato la piena fiducia oltre ad una forte solidarietà a fronte dello sforzo costante nell’accoglienza e lo stesso ministro francese De Mazière aveva assicurato l’impegno di Parigi nel supportare la distribuzione dei migranti, come confermato dal testo dell’intesa raggiunta.

Tuttavia, il Presidente francese Macron oggi in Parlamento ha sottolineato la necessità di distinguere i rifugiati dai migranti per motivi economici e ha pertanto chiesto di rivedere il principio dell’asilo. Pare che il governo di Parigi abbia richiesto di chiarire alcuni aspetti operativi concernenti i salvataggi ed il passaggio dei migranti da un’imbarcazione all’altra, mediante la regolamentazione che sarà contenuta nell’apposito codice di condotta per le ONG che conducono operazioni di ricerca e soccorso.

Nei prossimi giorni si terrà ancora tra i Ministri degli interni UE un nuovo incontro a Tallinn, nel corso del quale il nodo più difficile da sciogliere dovrebbe essere proprio la distribuzione degli sbarchi, con Francia e Spagna che sarebbero pronte a chiudere i propri porti in caso di mancato accordo sulle quote e sulle modalità. Difficoltà si registrano inoltre sulla questione delle risorse da reperire per il “Fondo fiduciario d'emergenza UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione”, per il quale sarebbero stati per ora stanziati soltanto 89 milioni di Euro dagli Stati membri a fronte dei 2,6 miliardi previsti dalla Commissione Europea.

Francesco Gagliardi

Foto: information.dk