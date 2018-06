Migranti, arrestato scafista a Pozzallo

POZZALLO (RAGUSA), 27 GIUGNO - Si chiama Abdallah Adam El Tayeb, ventinovenne sudanese, lo scafista identificato dalle testimonianze raccolte dal Servizio Centrale Operativo e dalla squadra mobile della Questura di Ragusa, con la collaborazione della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri di Pozzallo. In seguito all'identificazione, gli inquirenti hanno disposto il trasferimento al carcere di Ragusa.

Secondo alcuni sudanesi a bordo della 'Alexander Maersk' - la nave cargo battente bandiera danese approdata nel porto ragusano - è lui ad aver condotto l'improvvisata imbarcazione in legno partita dalle coste libiche. A bordo 113 emigranti, tra cui numerosi sudanesi, trasferiti presso il locale centro di identificazione. A conferma di quanto dichiarato, è stata recuperata una foto da un cellulare sottoposto a controllo nella fase di sbarco. La foto ritrae lo scafista al timone con un navigatore satellitare nella mano.

Da quanto si apprende, lo scafista era in accordo con gli organizzatori libici per la conduzione del natante. Una volta raggiunto il largo dalle coste libiche, è stata comunicata la posizione per il trasbordo - mediante l'uso di un telefono satellitare - al mercantile in soccorso.

L'imbarco dalla Libia per l'Italia è costato circa 700 euro cadauno. E' quanto emerge dalle dichiarazioni dello scafista, raccolte dagli investigatori.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: TGCOM24