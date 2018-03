Migranti: arrivi in calo nel 2017; -28% rispetto al 2014

BRUXELLES, 14 MARZO - Secondo gli ultimi dati raccolti, il flusso di migranti diretti verso l'Europa sarebbe in netta diminuzione rispetto agli anni passati.

La Commiissione Europea, che parla di "progressi compiuti nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione", stabilisce "ulteriori azioni chiave da adottare, tra cui quelle contenute nella tabella di marcia per un verso un accordo globale sulla migrazione entro giugno 2018".

La diminuzione degli arrivi irregolari è stata confermata per tutto il 2017 e per i primi mesi del 2018 - prosegue l'esecutivo Ue - ma "la situazione generale rimane fragile e saranno necessari ulteriori sforzi degli Stati membri e della Ue per garantire una risposta continua ed efficace alla sfida migratoria".

Secondo il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans è necessario "mantenere questo slancio e lavorare sodo per compiere ulteriori passi avanti, compreso trovare un accordo sulla riforma del sistema di asilo. E' molto urgente onorare i contributi finanziari su cui gli Stati membri si sono impegnati - ha proseguito Timmermans - la gestione della migrazione rimane una priorità fondamentale per i nostri cittadini e riusciremo a raggiungere questo obiettivo solo attraverso un impegno globale e collettivo".

Per l'alto rappresentante della politica Estera, Federica Mogherini, "La strategia che abbiamo messo in atto per gestire la migrazione in collaborazione con i principali paesi, le organizzazioni delle Nazioni Unite e l'Unione africana sta dando risultati positivi e la cooperazione e le responsabilita' condivise sono fondamentali per affrontare efficacemente questa sfida globale".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.enaudiblog.com