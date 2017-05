Migranti, blitz in stazione Centrale a Milano. Diverse persone identificate

MILANO, 2 MAGGIO - Circa due settimane fa un gruppo di migranti ha circondato i militari che, in quel momento, stavano eseguendo l'operazione “Strade sicure” a Milano. Per questo motivo, oggi, le forze dell'ordine hanno messo in atto una grandissima operazione in Stazione Centrale, dove decine di persone sono state identificate.

“Finalmente un bel blitz con elicotteri e cavalli. Finalmente, grazie a Dio, alla polizia, ai carabinieri, pulizia”, ha commentato Matteo Salvini, giunto in piazza Duca D'Aosta durante l'operazione.

La maggior parte delle persone identificate dalle forze dell'ordine sono extracomunitarie, e molte di esse sono state trasportate sui pullman della Polizia dopo essere stati ripuliti da tutti quegli oggetti che avrebbero potuto utilizzare per ribellarsi e fare del male.

L'operazione non è ancora terminata, infatti la situazione in piazza Duca D'Aosta è ancora molto tesa, ma sotto controllo. La zona continua ad essere sorvolata da un elicottero e i giardinetti vicini, in cui molti dei migranti si rifugiavano nei giorni scorsi, vengono tenuti sotto controllo dalle unità cinofile.

Chiara Fossati

immagine da ilpost.it