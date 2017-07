Migranti, Bono ringrazia Guardia Costiera dal palco dell\'Olimpico

ROMA, 16 LUGLIO – Non solo musica al concerto degli U2 a Roma: nella prima delle due serate del The Joshua Tree tour, il leader della band Bono Vox ha espresso la propria gratitudine all’Italia per il lavoro e l’impegno con i migranti.

“Grazie Guardia Costiera, avete salvato migliaia di vite”, così il cantante ha ringraziato gli uomini che quotidianamente intervengono in soccorso delle imbarcazioni provenienti dal nord Africa, spesso scongiurando delle vere e proprie tragedie. Bono ha poi proseguito aggiungendo “siete il meglio dell’Europa” durante “Miss Sarajevo”, per l’occasione divenuta Miss Syria.

Sullo schermo alle spalle della band è stata contemporaneamente proiettata la storia di Omaima, bambina che ha vissuto nel campo profughi di Zaatari, in Giordania.

Il cantante irlandese è noto per la sua attività al di fuori della musica. Dal 1999 è infatti impegnato nella campagna per azzerare il debito dei paesi del terzo mondo, ed in passato ha anche incontrato privatamente l’ex presidente degli USA George W. Bush, spingendo per la concessione di aiuti agli stati più poveri.

Nel 2010 Bono è stato al centro di una polemica sull’effettiva destinazione dei fondi provenienti dalla sua ONE Foundation ad opere di beneficenza. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, solo l’1% del fatturato della fondazione veniva effettivamente devoluto per opere di bene.

Paolo Fernandes

Foto: infooggi.it