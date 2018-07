Migranti: completato lo sbarco a Pozzallo delle 450 persone a bordo

POZZALLO (RAGUSA), 16 LUGLIO 2018 - Le 450 persone a bordo delle navi Monte Sperone e Protector sono state tutte sbarcate sulle coste di Pozzallo, nella provincia di Ragusa. A solcare le coste italiane sono stati per primi i 184 uomini della Protector e successivamente i 209 della Monte Sperone. Al momento la Prefettura e la Questura è a lavoro per avviare i ricollegamenti dei migranti negli altri paesi europei.

È notizia della tarda serata di ieri l’autorizzazione del Viminale allo sbarco di tutti i migranti sulle coste italiane a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex che erano ferme da ieri in rada. "Oggi per la prima volta potremo dire che sono sbarcati in Europa", si legge in una nota della presidenza del Consiglio."E' una vittoria politica", ha affermato invece il ministro dell'interno, Matteo Salvini. La decisione del Viminale si è fatta attendere e intanto il pattugliatore della Finanza Monte Sperone e la Protector di Frontex sono rimasti ormeggiati nelle acque di Pozzallo in attesa di nuove disposizioni dopo che lo sbarco era stato consentito a donne, bambini, a chiunque avesse bisogno di assistenza medica e ad alcuni uomini, onde evitare che le famiglie venissero divise.Il provvedimento di autorizzazione dello sbarco di donne e bambini è stato preso dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo fonti vicine a Palazzo Chigi. La Guardia Costiera - ma i numeri potrebbero essere non definitivi - parla di 43 donne e 14 minori in salvo a terra.Se da un lato molti paesi appoggiano la decisione dell’Italia, quelli del blocco di Visegrad, alleati della prima ora della teoria della linea dura sugli sbarchi, accusano la penisola di "aprire la strada per l'inferno". Il premier Giuseppe Conte, dopo il sì di Malta e Francia, è riuscito ad incassare la solidarietà del paese che più conta in Europa: la Germania; poche ore dopo si sono aggiunti anche Spagna e Portogallo: tutti si sono detti pronti ad accogliere 50 dei 450 migranti sbarcati a Pozzallo.In una lettera al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo, Giuseppe Conte ha espresso la sua volontà di organizzare "una Conferenza internazionale sulla gestione della migrazione, indicativamente verso la fine del prossimo mese di ottobre. L'obiettivo – prosegue Conte - è imprimere un ulteriore, concreto impulso, insieme agli stakeholders europei e internazionali" a una "gestione organizzata e condivisa dei flussi migratori nel rispetto della tutela della persone umana, dentro e fuori l'Europa".Il sostegno di Malta: "Ho parlato con il premier italiano Giuseppe Conte che ha chiesto solidarietà nel caso del barcone con 450 migranti sbarcati in Italia. Ho confermato che coerentemente con la nostra politica, parteciperemo ad un'iniziativa di ridistribuzione. Malta non solo chiede, ma offre anche solidarietà", si legge in un tweet del premier maltese Joseph Muscat, dopo la lettera inviata da Conte a Juncker, Tusk e ai leader Ue.

Fonte immagine il fatto quotidiano

Claudia Cavaliere