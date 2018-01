Migranti, dal Viminale 1,4 milioni al Comune di Taranto per servizi Sprar

TARANTO, 10 GENNAIO 2018 - Il Comune di Taranto ha ottenuto un finanziamento dal ministero dell'Interno di 1.420.500 euro per il finanziamento di nuovi progetti Sprar, (Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati) per il triennio 2018-2020.

"In linea con gli obiettivi del Piano nazionale del Ministero dell'Interno - Anci, finalizzato ad un'accoglienza equilibrata e sostenibile sull'intero territorio nazionale, il Comune di Taranto - afferma una nota dell'Ente - con la delibera di giunta dello scorso 6 novembre "ha aderito alla procedura concorsuale del Ministero dell'Interno per la selezione di progetti riguardanti l'organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati".

Il Comune di Taranto, si legge, "punta al potenziamento della rete di accoglienza di secondo livello (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), nell'ottica di garantire una maggiore inclusione sociale ed integrazione dei migranti sul territorio. Sarà emanato un avviso pubblico attraverso il quale i soggetti terzi in possesso dei requisiti richiesti dalle norme nazionali - conclude la nota del Comune - saranno invitati a presentare la propria migliore offerta progettuale per il servizio di accoglienza, sia in termini economici che tecnici e qualitativi".

