Migranti, Fedriga (Lega Nord): "No ad accoglienza diffusa"

ROMA, 4 APRILE - Il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Massimiliano Fedriga, si è oggi dichiarato fermamente contrario al modello di accoglienza diffusa dei migranti proposto dalla presidente del Friuli Debora Serracchiani.

In un incontro tenutosi ieri presso la Prefettura di Trieste, la governatrice aveva sottolineato come fosse necessario coinvolgere nell’accoglienza e redistribuzione tutti i comuni, compresi quelli che in passato avevano negato la propria disponibilità, paventando poi anche possibili azioni d’imperio da parte dei prefetti in caso di non collaborazione di singoli municipi.

Fedirga si è invece detto sostenitore di un modello basato su blocco dei confini, identificazione di chi sia già sul suolo italiano ed espulsione immediata di chi non ottenga lo status di rifugiato. Il capogruppo ha inoltre esortato la presidente ad alzare la voce con il Governo per bloccare l’arrivo di altri clandestini in Friuli Venezia Giulia.

Altro passo fondamentale nella regolamentazione dell’immigrazione, per Fedriga, sarebbe poi la limitazione della libertà di circolazione di coloro i quali siano ancora in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto entrati “illegalmente” nel nostro Paese.

Il capogruppo ha poi concluso sottolineando che una politica di accoglienza come quella auspicata dalla Serracchiani peserebbe ulteriormente sui conti pubblici ed arricchirebbe soltanto chi lucra sul business dell’immigrazione.

Mentre imperversa la battaglia politica , continuano comunque gli sbarchi in Italia e nel resto d'Europa. Stando alle stime dell'Organizzazione Internazionale Migrazione, sarebbero infatti già oltre ventiduemila gli arrivi sulle coste italiane nei primi tre mesi del 2017, con numeri in costante crescita rispetto agli anni passati.



Paolo Fernandes



foto: impresalavoro.org