Gentiloni:"Preoccupazione aumento flussi migratori". Juncker: "Italia e Grecia eroiche"

BERLINO, 29 GIUGNO - Il premier Gentiloni, al termine del vertice preparatorio del G20, a Berlino, ha dichiarato: "L'Italia non si è mai sottratta ai propri impegni per soccorso in mare e accoglienza umanitaria e non intende farlo ma chiede di discutere del ruolo delle Ong, di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri Paesi africani, della possibilità di allargare i programmi".

Il premier ha poi sottolineato "l'estrema preoccupazione per l'accentuarsi dei flussi migratori". Il presidente della Commissione Ue, Juncker, presente a Berlino, ha dichiarato: "Non lasceremo sole Italia e Grecia. Dobbiamo compiere ogni sforzo per aiutare queste nazioni che sono eroiche nell'accoglienza dei rifugiati", e continuando "Il premier Gentiloni ha riferito della nuova situazione che si è creata in Italia. Non possiamo abbandonare Italia e Grecia". Emmanuel Macron, riguardo all’emergenza profughi, ha precisato che "L'80% dei problemi posti da Gentiloni viene da migranti per motivi economici. Ci sono dei valori che difendiamo, ma su chi ha bisogno di protezione e sui migranti per motivi economici si fa confusione" . Il presidente francese ha poi ribadito: "Sosteniamo l'Italia, facciamo la nostra parte sull'asilo di persone che vogliono rifugio", ed inoltre "La cooperazione al confine con l'Italia è esemplare, ma i flussi sono da regolamentare con la riforma del sistema di asilo in Europa”.

Intanto, in Italia, Beppe Grillo ha comunicato, sul blog, che "Renzi è politicamente responsabile del disastro immigrazione" e continuando “Con il suo governo è entrata in vigore l'operazione Triton che autorizza le navi di 15 Stati europei a pattugliare il Mar Mediterraneo. Queste navi portano i migranti solo in Italia". Il post dal titolo "Tutti i migranti in Italia? Renzi ha voluto l'accordo suicida" esprime la critica dei pentastellati su come è stata gestita l’emergenza dal governo precedente.

Immagine da: tg24.sky.it

Caterina Apicella