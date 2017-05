Migranti, il nuovo piano del Viminale

ROMA, 9 MAGGIO - Secondo il ministero dell'Interno, i migranti che potrebbero arrivare in Italia dall'inizio alla fine dell'anno potrebbero essere circa duecentomila. Dal primo gennaio ad oggi, quelli sbarcati sulle nostre coste, sono 43.245.

“Ciascuno dovrà fare la propria parte”, hanno dichiarato i principali esponenti del Governo, e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Viminale avrebbe in mente un piano per dare ospitalità a più di mille migranti. “In Lombardia – scrivono - è stata indicata la Caserma di Montichiari, in Friuli Venezia Giulia si rimetterà a nuovo il centro di Gradisca d’Isonzo, in Piemonte sarà ristrutturato il vecchio Cie, nel Lazio si userà quello già esistente di Ponte Galeria, a Roma, in Campania gli 'irregolari' saranno portati nella Caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere, per la Basilicata si è scelto Palazzo San Gervaso, in Sardegna si è optato per il carcere dismesso di Iglesias, in Sicilia sarà rimesso a posto il Cie di Caltanissetta, in Emilia-Romagna si è deciso di utilizzare il Cie di Modena, in Puglia nel Cie di Bari Palese, in Calabria gli stranieri saranno portati invece nella struttura Mormanno”.

Inoltre, ogni singola regione, secondo l'accordo Viminale-Anci, dovrà ospitare un certo numero di migranti in base al numero di abitanti presenti nel singolo Comune.

Intanto gli sbarchi sulle nostre coste continuano. Proprio ieri 541 migranti sono scesi al porto di Catania, soccorsi dalla Marina militare nel Mediterraneo. Altri 584 sono stati salvati appena fuori le coste libiche. A causa del numero elevato di arrivi il Viminale ha dovuto rialzare le stime realizzate per il 2017.

Chiara Fossati

immagine da ilsole24ore.com