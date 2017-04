Migranti, il pm Zuccaro davanti al Csm. Di Maio protesta.

ROMA, 29 APRILE –Dopo la polemica degli ultimi giorni sulle parole del pm di Catania sulla questione ong/migranti, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, ha dichiarato: "Comunico che, dopo aver sentito i capi di Corte e il presidente della prima commissione consiliare, avvocato Giuseppe Fanfani, sottoporrò il caso all'esame del Comitato di presidenza alla prima seduta utile fissata per mercoledì 3 maggio. Fermo restando che, come é noto, spetta al ministro della Giustizia e al procuratore generale della Cassazione di valutare se sussistono o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare".

Ci sarà dunque un accertamento sulle modalità con cui il procuratore capo di Catania ha gestito l'indagine avviata dai suoi uffici sulle attività di salvataggio in mare delle ong. Al pm si contesta l’aver rilasciato dichiarazioni sulla presunta collusione tra alcune ong e i trafficanti di esseri umani.

La politica si divide: la sinistra si mostra totalmente dalla parte delle ong considerate al di sopra di qualunque sospetto, mentre il M5S con Di Maio sostenitore del lavoro del pm Zuccaro, vuole approfondire le indagini ed arrivare alla verità.



Maria Minichino



