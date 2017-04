Migranti, il procuratore catanese Zuccaro: "Ong forse finanziate da trafficanti".

CATANIA, 27 APRILE - l procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che indaga su presunte collusioni tra operatori umanitari e trafficanti libici, ai microfoni di Agorà su Raitre dichiara: "A mio avviso alcune ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga. Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante. Si perseguono da parte di alcune ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi. Se l'informazione è corretta, questo corto circuito non si può creare salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione".

Il ministro della Giustizia e candidato alle primarie Pd Andrea Orlando, commenta: "Spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il pm ha elementi in questo senso faremo una valutazione. In generale, non è giusto ricostruire la storia delle ong come la storia di collusi con i trafficanti, è una menzogna".

All'inchiesta catanese ha fatto più volte riferimento Luigi Di Maio, accusando di ipocrisia e buonismo chi difende incondizionatamente il lavoro svolto dalle ong, ed ha citato l'ultimo Rapporto Frontex affermando che nel documento si paragonerebbero le navi delle ong a "taxi del mare" al servizio delle organizzazioni criminali libiche. La portavoce dell'agenzia per il controllo delle frontiere Ue, Izabella Cooper, nega ogni accusa: "Mai accusato le ong. Salvare vite è un obbligo internazionale per chi opera in mare. E' chiaro che i trafficanti in Libia se ne approfittano" .



Ma la Procura catanese insiste: "C'è un'indagine conoscitiva sulle ong che è ancora in corso. Di prove si può parlare soltanto a fronte di conoscenze che possano essere utilizzate processualmente e queste al momento mancano. Tra gli elementi raccolti, i contatti diretti con soggetti che si trovano in Libia che annunciano la partenza di barconi. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma ci sono ong che non rispettano le regole".



Maria Minichino



(fonte immagine repubblica.it)