Dopo le polemiche, aperta nuova tendopoli per i migranti a S.Ferdinando

REGGIO CALABRIA, 19 AGOSTO – Nonostante le accese discussioni attorno alla vicenda del trasferimento sul territorio Reggino dei lavoratori migranti, questi ultimi si trovano nella nuova tendopoli allestita a San Ferdinando e aperta ieri mattina.

Ad oggi sarebbero un centinaio i migranti che hanno preso posto, altri li seguiranno a breve nella struttura realizzata grazie ad un finanziamento di 300 mila euro stanziato dalla Regione Calabria. Al momento dell’insediamento dei migranti in tendopoli, è stata necessaria una mediazione durata ore per superare l'opposizione di un gruppo di nigeriani supportati da alcuni volontari dell'associazione ‘Campagne in Lotta’ fra i quali Veronica Padoan, figlia dell'attuale Ministro all'Economia.

Così il Questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi in seguito allo scontro: “La Questura sta valutando elementi che potrebbero configurare anche responsabilità penali nei confronti di queste persone". Intanto Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza continuano a monitorare tutta l'area coadiuvati anche dalla presenza discreta di reparti speciali.

Luna Isabella

(foto da apg23.org)