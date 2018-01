Migranti: Incendio in tendopoli: non sarebbe stato doloso

SAN FERDINANDO (RC), 27 GENNAIO - Non sarebbe stato di natura dolosa l'incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando che ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di altri due.

Secondo quanto si é appreso, le fiamme si sarebbero sviluppate da una zona centrale della tendopoli estendendosi poi al resto della struttura. Da qui l'ipotesi che la causa delle fiamme sia stata accidentale. Non é escluso, in particolare, che le fiamme abbiano avuto origine da un fuoco acceso dai migranti per riscaldarsi.