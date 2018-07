Migranti, l'appello di Papa Francesco: "Comunità internazionale reagisca"

CITTÀ DEL VATCANO, 23 LUGLIO - Nuovo appello di Papa Francesco alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti nel Mediterraneo. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parla a braccio e con fermezza: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo, la Comunità internazionale deve reagire”.

Il Papa esprime il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicura il suo “ricordo e la preghiera per gli scomparsi”. “La Comunità internazionale agisca con decisione e prontezza”, dice il Pontefice. E ribadisce: “Mai più simili tragedie. Garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità deve essere l’obiettivo”.

In piazza San Pietro erano presenti anche i protagonisti dell’iniziativa “digiuno a staffetta", che ha il chiaro intento di contestare la politica sui migranti messa in atto dall'esecutivo italiano. La linea dura promossa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, infatti, non sembra essere condivisa da buona parte dell'episcopato italiano.

Claudio Canzone

Fonte foto: salesianipiemonte.info