Migranti, la Iuventa oggi trasferita a Trapani

TRAPANI, 4 AGOSTO - La nave Iuventa sarà condotta questa mattina nel porto di Trapani dalla Guardia di Finanza. Sequestrata insieme a tutti i pc della Ong tedesca Jugend Rettet (che ha già annunciato ricorso), la nave si ritrova nell’occhio del ciclone con l’accusa di favoreggiamento all’attività degli scafisti, ma non solo: dalle intercettazioni emergerebbe il fondato sospetto che i volontari tedeschi abbiano voluto creare una rete parallela per scavalcare la Guardia Costiera nella gestione dell’emergenza migranti. Ad Augusta è atteso intanto lo sbarco di 310 migranti salvati in mare e di otto salme recuperate nelle operazioni di soccorso.

Spavaldi, temerari e al limite dell’incoscienza: i volontari a bordo della Iuventa soccorrevano i migranti, rischiando anche l'ingresso nelle acque libiche. Lo scopo - sostiene l’Ong tedesca - non era quello di lucrare sui migranti, ma di salvarli, anche a costo di creare incidenti con la Guardia Costiera libica. Secondo la Procura, invece, per la Iuventa stare in prima linea era fondamentale perché significava visibilità, che si traduceva nell’incremento dei fondi.

A far saltare il banco sarebbe stata, però, una misteriosa chat di whatsapp al vaglio della Procura di Trapani. Protagonisti alcuni componenti dell’equipaggio di Save the Children e i team leader delle Ong: da qui le autorità italiane hanno cominciato ad indagare, anche attraverso un uomo sotto copertura, che avrebbe filmato e documentato gli strani contatti tra la Iuventa e gli scafisti.

