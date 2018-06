Migranti, Lifeline sbarcherà oggi a Malta. Salvini: "Successo del governo"

MALTA, 28 GIUGNO - Dopo otto giorni in mare aperto, con a bordo oltre 230 migranti salvati il 21 giugno davanti alle coste libiche, la nave Lifeline avrà il permesso di attraccare a Malta nel pomeriggio di oggi. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat, aggiungendo che l'imbarcazione dell'omonima Ong sarà trattenuta per avviare un'indagine sul comportamento di questi giorni, in particolare sul perché "abbia ignorato le direttive delle autorità italiane" e sul perché sia registrata in modo inadeguato in Olanda.

Muscat, in particolare, ha puntato il dito contro il capitano della Lifeline, responsabile della situazione per aver "violato le leggi internazionali". Tra i migranti a bordo "molti hanno bisogno di cure mediche intensive", ha denunciato la Ong nella notte. E intanto esulta il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti".

Muscat ha fatto sapere che dopo l’attracco partiranno subito le procedure di identificazione e ridistribuzione e saranno garantite le cure mediche necessarie. "Juncker ha detto che Malta si è comportata bene nella conduzione della vicenda della Lifeline”, ha dichiarato il premier maltese. Ma ha anche sottolineato che il Paese "è il secondo per numero di richiedenti asilo accolti pro capite in Europa" e che "è stato il primo a compiere il suo dovere nel piano di ricollocamento da Italia e Grecia".

Sempre secondo le parole di Muscat, anche il Belgio si è unito al gruppo di Paesi disponibili ad accogliere i migranti della Lifeline, che salgono così a otto: Belgio, Malta, Italia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Olanda. Nell'accordo raggiunto tra i Paesi europei rientra anche la Germania che, dopo una situazione di incertezza dettata soprattutto dalla linea dura del ministro dell'Interno tedesco Seehofer, sarebbe ora favorevole ad accogliere i profughi della Lifeline.

Claudio Canzone

Fonte foto: tpi.it