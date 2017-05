Migranti, Minniti al Times: "Aumentati i rimpatri"

LONDRA, 3 MAGGIO – Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha dichiarato al Times che l’Italia ha accelerato il proprio piano di rimpatri per i migranti in arrivo dalle coste nord africane.

Sono già 6242 le persone rimandate indietro nell’ultimo mese, prevalentemente in direzione di Libia e Tunisi. Cifre, queste, che superano di quasi il 25% quelle dell’anno precedente.Il Ministro dell’Interno ha sottolineato come la principale sfida italiana sia quella di “far accettare ai paesi coinvolti i rimpatri forzati”, ricordando inoltre che il 2017 ha portato un aumento del 35% nel numero di migranti che percorrono la rotta mediterranea.

Minniti ha poi dichiarato che è fondamentale velocizzare le operazioni di identificazione all’arrivo, in quanto essenziali per poi pronunciarsi su un eventuale accoglimento della richiesta di asilo oppure per provvedere all’espulsione. L’obiettivo è quello di arrivare a tempi di risposta non superiori a 30 giorni.

In chiusura, anche un passaggio sul recente aumento del numero degli arrivi dal Bangladesh, nell’ultimo anno salito quasi a quota 4500 e ormai secondo soltanto alla Nigeria, a testimonianza di come il fenomeno migratorio sia ormai di dimensioni globali e non ristretto al solo Mediterraneo.

Paolo Fernandes



Foto: infooggi.it