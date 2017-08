Migranti, nave Ong tedesca fermata a Lampedusa

LAMPEDUSA, 2 AGOSTO- Fermata durante la notte al largo di Lampedusa la nave Iuventa della Ong tedesca Jugend Rettet, per mancata firma del protocollo predisposto dal Viminale.

Dalla nave, scortata dalla Guardia costiera italiana, sarebbero stati fatti scendere due siriani, successivamente condotti al primo Centro di accoglienza dell’isola.

I due migranti risulterebbero stati trasferiti dalle unità militare italiane operanti nel soccorso migranti del Mediterraneo sull'imbarcazione scortata da diverse motovedette della Guardia Costiera, operazione che avrebbe richiesto anche un notevole impegno dalle parte delle forze dell’ordine sulla banchina.

Secondo quanto affermato dal comandante della Capitaneria di porto di Lampedusa, sulla nave sarebbe salito il tenente di vascello Paolo Monaco, rimasto nella cabina di comando per circa due ore, spiegando che “si tratta di un normale controllo, che abbiamo fatto e che non comporterà alcun problema”, aggiunge inoltre che si procederà al controllo dei “documenti di tutto l’equipaggio e già questa mattina potranno ripartire da Lampedusa se dagli accertamenti emergerà che tutto è in regola”.

"Si tratta di un normale controllo, avrebbe spiegato l’ufficiale dopo esser sceso dalla Iuventa che abbiamo fatto e che non comporterà alcun problema - ha spiegato l'ufficiale dopo essere sceso dalla Iuventa -. Ora controlleremo i documenti di tutto l'equipaggio e già questa mattina potranno ripartire da Lampedusa se dagli accertamenti emergerà che tutto è in regola".

Secondo quanto confermato dalla Ong, la Jugend Rettet non sarebbe stata confiscata e l’equipaggio non risulterebbe essere stato posto agli arresti. “Quel che è successo- avrebbe confermato attraverso un twitt la Ong tedesca Jugend Rettet- è una procedura standard. Siamo in attesa di maggiori informazioni”.

La Iuventa, sarebbe stata fondata da due giovani dell’alta e media borghesia tedesca i quali, acquistando la nave, aveva deciso di utilizzarla per salvare i migranti che fuggivano dalle guerre, permettendo così da essere successivamente trasformata da peschereccio a imbarcazione idonea alle missioni di search and rescue.

Alessia Terzo

Immagine da cronachediordinariorazzismo.org