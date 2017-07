Migranti: Operazione Sophia prorogata fino al 31 dicembre 2018

ROMA, 25 LUGLIO - Il Consiglio europeo ha decretato la proroga dell’operazione Sophia, disponendo che la fine del suo mandato sia fissato per il 31 dicembre 2018.

Inoltre, l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini ha spiegato che "In via prioritaria inizieremo nei prossimi giorni la revisione del piano operativo per includere nuovi compiti".

La missione Sophia, forza navale mediterranea dell'Unione Europea, è un'operazione militare posta in essere dall'Unione europea il 18 maggio 2015, a seguito dei numerosi naufragi avvenuti nel corso dello stesso anno. Lo scopo della comunità europea era quello di contrastare le rotte della tratta dei migranti nel Mediterraneo, individuando, catturando e distruggendo le navi e le attrezzature utilizzate o sospettate di essere adoperate dai trafficanti di migranti. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha giudicato questa operazione come un modo per ridurre la perdita di vite umane in mare ed aumentare la sicurezza dei cittadini europei.

Immagine da: eunews.it

Caterina Apicella