Migranti, pm di Catania: alcune ong potrebbero essere finanziate dagli scafisti

CATANIA, 28 APRILE - Le Ong continuano ad essere al centro dell'attenzione dopo che è giunta la notizia di alcuni scafisti che avrebbero finanziato le stesse. Le procure siciliane si stanno occupando di questo caso da qualche giorno, i particolare quella di Catania.

Carmelo Zuccaro, pm di Catania, durante un'intervista ad Agorà, ha affermato che secondo le informazioni da lui in possesso la possibilità potrebbe essere concreta. “So di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga”, ha affermato, aggiungendo che “Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante, si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi”.

“Spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il pm ha elementi in questo senso faremo una valutazione. In generale, non è giusto ricostruire la storia delle Ong come la storia di collusi con i trafficanti, è una menzogna”, ha asserito Andrea Orlando, ministro della Giustizia.

Carmelo Zuccaro, al Tgr Sicilia, ha continuato spiegando che “C'è un'indagine conoscitiva sulle Ong che è ancora in corso. Di prove si può parlare soltanto a fronte di conoscenze che possano essere utilizzate processualmente e queste al momento mancano. Tra gli elementi raccolti, i contatti diretti con soggetti che si trovano in Libia che annunciano la partenza di barconi. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma ci sono Ong che non rispettano le regole”.

Dalle indagini non risulta quindi ancora nulla di chiaro e concreto, ma la procura di Catania insieme alle altre procure siciliane andranno fino in fondo per fare chiarezza sulla questione e, in caso, prendere provvedimenti.

Chiara Fossati

immagine da legotenerife.com