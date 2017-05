Migranti, Sala: "La marcia Milano senza muri si farà. Avanti tranquilli"

MILANO, 19 MAGGIO - La marcia "Milano senza muri" prevista per domani si svolgerà regolarmente. La conferma arriva dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sottolinea: "Andiamo avanti tranquilli".

Il primo cittadino ha reso la dichiarazione dopo aver fatto visita - insieme al prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e al questore, Marcello Cardona - all'agente della Polfer e al militare dell'Esercito accoltellati ieri sera in Stazione Centrale a Milano e ricoverati al Fatebenefratelli.

La marcia prevede la partecipazione del Comune di Milano, associazioni del volontariato e numerose altre realtà a favore dell'integrazione dei migranti. Dalla sua pagina ufficiale su Facebook, Sala fa sapere: "Invito tutti a una presenza pacifica che aiuti la riflessione su una tematica così rilevante". Il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, invece, aveva chiesto di sospendere la marcia in segno di solidarietà agli agenti feriti: "Ho espresso, e la rinnovo, la mia solidarietà e vicinanza agli agenti che sono stati feriti e che sia opportuno, lo ripeto, annullare la marcia pro-immigrazione prevista per domani a Milano, in segno di rispetto per le forze dell'ordine e per chi garantisce la nostra sicurezza ed esposto, purtroppo, come si vede, a rischi per la propria vita e per la propria incolumità".

Nel mentre, sull'aggressione di ieri, che ha portato al ferimento dell'agente della Polfer, del militare e del caporale maggiore - dimesso con prognosi di sette giorni - la Questura non si è sbilanciata sull'ipotesi terrorismo. L'aggressore, un ragazzo nato a Milano da madre italiana e padre tunisino - entrambi pregiudicati - è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Risoluta possibile che fosse già stato arrestato per droga lo scorso dicembre.

La vicenda. Alla richiesta di esibire un documento di identificazione, l'offender ha estratto due coltelli con i quali ha colpito l'agente della polizia al braccio destro, il militare al collo, all'avambraccio destro e ad entrambi i fianchi, mentre il caporale maggiore scelto di 34 anni è stato ferito alla spalla destra. Proseguono a ritmo serrato le indagini coordinate dal questore a cura della Squadra Mobile, della Digos e della Polfer, con l'ausilio della Polizia Scientifica.

Luigi Cacciatori

Immagine da biografieonline.it