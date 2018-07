Migranti, Salvini: "Donne incinte, bambini e rifugiati non hanno nulla da temere: restano in Italia"

ROMA, 6 LUGLIO - Una stretta verifica dei requisiti per accedere alla concessione della cosiddetta “protezione umanitaria”. È quanto chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con la circolare indirizzata ai prefetti, alla Commissione per il diritto d'asilo e ai presidenti delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Salvini, in particolare, chiede una velocizzazione nell'esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest'anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla "necessaria rigorosità dell'esame delle vulnerabilità degne di tutela".

"Donne incinte, bambini e rifugiati resteranno in Italia. Si vergognino i disinformati che dicono e scrivono il contrario", ha detto il ministro. "Il senso dell'iniziativa – ha spiegato – è limitare un abuso che va a discapito dei rifugiati veri. Su 43.000 domande esaminate, i rifugiati sono il 7%, mentre la protezione sussidiaria raggiunge il 5. Poi abbiamo la protezione umanitaria che, sulla carta, è riservata a limitati e residuali casi di persone che, pur non essendo in fuga dalle guerre, hanno necessità di una tutela. Ma rappresentano il 28% dei casi, che poi arriva al 40 con i ricorsi: decine di migliaia di persone”.

Salvini, in un post su Facebook, ci ha tenuto poi a ribadire: "L'anno scorso, dal 1 giugno al 3 luglio, con un altro governo ed un altro ministro, sono sbarcate 24.900 persone. Quest'anno, dalla data del mio insediamento ad oggi, ne sono sbarcate 3.098. Il mio obiettivo è che ne sbarchino ancora di meno, il business dell'immigrazione clandestina è finito".

Claudio Canzone

Fonte foto: huffingtonpost.it