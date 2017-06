Migranti: sbarco di 440 a Pozzallo, fermati due scafisti

RAGUSA, 21 GIUGNO - Ancora due scafisti sottoposti a fermo a Pozzallo, nel Ragusano, a seguito dell'approdo ieri di 440 migranti a bordo di nave "Phoenix" dell'ong Moas.

I due sono stati incastrati dalle testimonianze dei migranti: si tratta di Shedrack Atah, nigeriano di 25 anni, e Hugo Divany Mamongo Kotto, camerunense di 22. Le accuse sono quelle di avere condotto le imbarcazioni partite dalle coste libiche.

Sale a cinquantuno il numero degli scafisti fermati dall'inizio dell'anno, cinque dei quali minori. Nel frattempo la Polizia di Stato sta gestendo il trasferimento dei migranti.

La Squadra mobile di Ragusa ha inoltre tratto in arresto un uomo già espulso per reingresso in Italia. Nel 2017 all'hotspot di Pozzallo hanno finora fatto ingresso 5.990 persone in occasione di 18 approdi.

