Migranti, Stylianides: "L'Europa non lascerà l'Italia da sola". Berlusconi: "bloccare gli scafisti"

PADOVA, 8 LUGLIO - Christos Stylianides, commissario europeo alla Protezione civile, al convegno, organizzato a Padova, “Protezione civile in Italia ed in Europa. Dalla Prevenzione alla Ricostruzione”, ha affermato: “Voglio assicurarvi che l'Europa non lascerà l'Italia da sola nell'emergenza dei migranti. Non lasceremo che vi accolliate la pressione migratoria da soli. Non è giusto”.

Stylianides, ha poi informato riguardo alla riunione, della settimana scorsa, presso Strasburgo, incentrata sul tema dell’immigrazione: "Abbiamo promesso come commissari una cosa: siamo a fianco dei cittadini e delle autorità italiane nell'affrontare una situazione senza precedenti”.

Intanto, gli esponenti della scena politica italiana, esprimono il loro parere sulla gestione dell’emergenza migranti. Silvio Berlusconi, ai microfoni di Rai Parlamento ha dichiarato che “Fino al 2011 noi avevamo azzerato gli sbarchi, da quando abbiamo lasciato il governo abbiamo assistito ad un disastro. La migrazione va fermata ad ogni costo, è un dramma per noi italiani ma anche per i migranti che si illudono di trovare benessere ma trovano solo miseria. Dobbiamo imporre all'Ue di passare ai fatti con accordi per bloccare gli scafisti alla partenza”.

Emma Bonino, invece, a margine dell’iniziativa promossa dai radicali “Referendum days” ha dichiarato: “Non capisco le polemiche, manco io avessi rivelato un segreto di Stato. Forse i parlamentari, o Renzi o qualcuno deve essersi distratto. Il comitato Schengen ha discusso del protocollo Triton, lo dice la presidente Ravetto, però, è stato fatto quell'accordo che non è affatto segreto”, precisando che l’accordo “prevede che è l'Italia che coordina tutta l' operazione e che tutti devono sbarcare in Italia”.

L’operazione Triton, è stata posta in essere dall'Unione Europea nel novembre del 2014 in sostituzione di Mare Nostrum, intervento condotto dall'Italia con l'impegno della Marina e dell'Aeronautica Militare. Hanno aderito 15 stati membri. Nel 2017, nei primi sei mesi, sono stati effettuati, dalle navi dell’operazione Triton, l'undici per cento dei salvataggi. Secondo gli accordi stipulati, tutti i migranti recuperati in mare devono essere trasportati nei porti italiani.

Immagine da: ilfattoquotidiano.it

Caterina Apicella