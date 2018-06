Migranti: "traffico umano" Cafiero de Raho, disordine interventi complica contrasto

CATANIA, 16 GIUGNO - "L'esperienza acquisita nel contrasto al traffico umano e' vasta, e le Procure siciliane e del Sud Italia sono state in grado di portare avanti indagini particolarmente significative. Quello che rende difficile il contrasto alle organizzazioni che gestiscono il traffico di migranti e' il 'disordine' negli interventi.

Questo determina l'impossibilita' di avere appartenenti alla polizia giudiziaria sulle nave che vanno a recuperare i migranti". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, oggi a Catania.

"Tutto cio' - ha aggiunto De Raho - impedisce di svolgere immediate acquisizioni investigative, cosi' come era sempre avvenuto. Questo e' un ostacolo enorme allo sviluppo di indagini soprattutto nell'individuazione di soggetti che appartengono alle organizzazioni nord africane di gruppi criminali legati tra di loro in una rete per l'immigrazione che - ha osservato de Raho - determina anche situazioni di schiavitu' di migranti vittime di violenze e anche di omicidi".