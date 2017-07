Migranti, vertice Italia-Francia-Germania: c\'è l\'intesa

PARIGI, 3 LUGLIO - Cena di lavoro a Parigi, nella serata di ieri, tra i ministri dell'interno di Italia, Francia e Germania e il commissario europeo per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Sul tavolo la questione migranti, da affrontare con rinnovato vigore in vista della riunione informale dei misitri degli interni dell'Ue giovedì 6 luglio a Tallinn, in Estonia.

Tra i pricipali temi del confronto di ieri, soprattutto la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti delle Ong e dei fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste, implementando quella che è ormai una esternalizzazione delle frontiere europee nel Paese africano. E poi uno sguardo al piano di ricollocamento, da riscrivere nei termini per permettere ai migranti di sbarcare in altri Paesi.

L'intesa tra Minniti, Collomb e De Maiziere sarebbe stata raggiunta, sotto lo sguardo rasserenato di Avramopoulos, dopo la minaccia formulata nei giorni scorsi dall'Italia di chiudere i porti italiani alle navi straniere. Uno dei punti dell'accordo sarebbe la necessità di limitare la libertà di movimento delle navi Ong, vietando loro l'ingresso in acque libiche. Inoltre, la regia delle operazioni delle stesse Ong sarebbe devoluta al controllo della Guardia Costiera.

Quanto al tema della ridistribuzione dei migranti, invece, l'Italia ha chiesto all'Europa impegni certi e alcune modifiche all'attuale piano di ricollocamento, in base al quale accedono alla relocation solo i richiedenti asilo di nazionalità con un tasso medio di riconoscimento pari o superiore al 75%. La richiesta di Minniti è stata quella di abbassare questa soglia, considerata troppo alta.

Claudio Canzone

Fonte foto: repubblica.it