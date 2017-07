Milan, Conti: "Un'emozione essere qui". Per l'attacco spunta l'idea Aubameyang

MILANO, 8 LUGLIO - Il Milan è alla ricerca di un attaccante, viste le ormai certe partenze di Bacca e Lapadula. Dopo l’acquisto di Andre Silva e Borini, e l’interesse per Kalinic, il nome nuovo per i rossoneri è l’attaccante del Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang. La punta del Gabon è in realtà una vecchia conoscenza visto che è cresciuto proprio nella Primavera del Milan. Fassone e Mirabelli hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, il quale ha già annunciato che non rimarrà in Germania e che ha ricevuto una cospicua offerta dalla Cina.

Il Milan, dunque, prova a inserirsi offrendo all'attaccante un ingaggio da 8 milioni netti all'anno. Il 15 luglio ci sarà la chiusura del mercato cinese e se per quella data Aubameyang sarà ancora un giocatore del Dortmund, ecco che il Milan potrà tentare l’affondo decisivo per riportarlo a Milanello, anche se il prezzo fissato dai giallo neri sembra essere proibitivo, con una richiesta iniziale di 80 milioni di euro. L’interesse per Aubameyang potrebbe comunque essere un tentativo per sbloccare l’affare Kalinic, al momento in stand by dopo le dichiarazioni del ds viola, Corvino, che ha definito l’attaccante croato "incedibile".

Intanto ieri è stato il giorno delle visite mediche e dell’ufficializzazione di Andrea Conti. L’ormai ex Atalanta si è prima recato alla clinica 'La Madonnina' dove ha sostenuto le visite mediche e poi a ‘Casa Milan’ per la firma del contratto. "Sono tanto emozionato e contento, è difficile descrivere a parole quello che sto provando in questo momento. Sarà un onore indossare questa maglia", ha dichiarato ai microfoni del canale tematico ‘Milan TV’.

"Io appena ho saputo dell’interesse del Milan ho subito deciso che avrei voluto giocare con questa maglia", ha proseguito. È stata una trattativa lunga e che si è conclusa nel migliore dei modi. So che la società ha fatto uno sforzo importante per avermi e cercherò di ripagare al meglio la loro fiducia". Poi una battuta anche su quella che sarà la sua prima volta a San Siro con la maglia rossonera: "Sarà sicuramente un’emozione diversa entrare a San Siro con la maglia del Milan. È un sogno che si ha da quando è bambini e non vedo l’ora di iniziare".

Ecco la nota ufficiale emessa dalla società di via Aldo Rossi, con la quale è stato ufficializzato l’acquisto del giovane terzino: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Conti, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilovepalermocalcio.com)