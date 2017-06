Milan, è arrivato Ricardo Rodriguez. Il punto sul mercato

MILANO, 7 GIUGNO – Non è ancora ufficialmente iniziata la sessione del calciomercato estivo e già il nuovo Milan a guida cinese è attivissimo sul fronte acquisti. Dopo l’arrivo del difensore Musacchio, per lungo tempo accostato ai rossoneri e finalmente approdato all’ombra della Madonnina, e del centrocampista Franck Kessie, proveniente dall’Atalanta e protagonista di un’annata eccellente con i bergamaschi, è giunto il momento anche di Ricardo Rodriguez, ormai ex Wolfsburg.

Rodriguez, terzino sinistro classe 1992, svizzero di madre cilena e padre spagnolo è quest’oggi sbarcato a Milano per effettuare le visite mediche e poi sottoporsi ai test atletici a Milanello. Se tutto andrà bene, il giocatore firmerà nel pomeriggio il proprio contratto con la società.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, inoltre, i rossoneri sarebbero vicini a chiudere per Biglia (si attende il ritorno dalla nazionale), ed avrebbero in programma un incontro per Conti dell’Atalanta. Sul fronte attaccanti, resta la suggestione Belotti. Il costo del bombe, tuttavia è altissimo, ed il presidente del Torino Urbano Cairo ha più volte dichiarato di non avere intenzione di cedere in Italia.

Non accenna dunque a fermarsi il calciomercato in entrata del Milan, che tuttavia è impegnato anche sul fronte rinnovi: continua infatti ad essere complicata la situazione riguardante il contratto di Donnarumma. Il Milan sarebbe disposto ad arrivare a circa tre milioni a stagione per il talentuoso estremo difensore diciottenne, mentre Mino Raiola, agente del calciatore, sembrerebbe avanzare pretese sensibilmente più alte.

Ad ogni modo, da Milanello si lavora incessantemente per consegnare a Vincenzo Montella, fresco di rinnovo, un organico quanto più competitivo anche in vista dei preliminari di Europa League che vedranno impegnati già ad agosto i rossoneri.

Paolo Fernandes

Foto: agentianonimi.com