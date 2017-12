Milan, il punto tra Donnarumma, rinnovi e Fair Play Finanziario.

MILANO, 15 DICEMBRE - Sono giorni confusi questi che precedono Natale, in casa Milan. Stretta tra l'ennesimo (presunto) mal di pancia di Gigio Donnarumma e la spada di Damocle della probabile bocciatura del Voluntary Agreement con l'UEFA in materia di Fair Play Finanziario, la società di Milanello è chiamata ad intervenire per risolvere la situazione.

QUI DONNARUMMA - La crisi estiva con il giovanissimo portiere classe 1999 sembrava ormai solo un lontano ricordo, quando recentissime dichiarazioni di Raiola hanno nuovamente "fatto scoppiare la bomba": Donnarumma avrebbe subito pressioni psicologiche al momento della sottoscrizione del rinnovo di contratto, e dunque il suo agente starebbe pensando a come liberarlo dal vincolo.

Gigio, dal canto suo, dopo aver ricevuto i fischi dello stadio per un'intera partita, ed aver incassato il sostegno incondizionato di capitan Bonucci, ha dichiarato amore per il Milan. La questione, è però proseguita ai piani dirigenziali: Raiola ha infatti (neanche troppo velatamente) criticato le scelte del duo Fassone - Mirabelli, alludendo a risultati sportivi non soddisfacenti, ma sottolineando di "avere a cuore le sorti del Milan".

QUI FAIR PLAY FINANZIARIO - La querelle Donnarumma-bis rappresenta solo l'ultima di una lunga serie di "grane" che il Milan è chiamato ad affrontare. Nella giornata di oggi, o al più di domani, è infatti atteso il verdetto dell'UEFA sulla proposta di Voluntary Agreement della società rossonera.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalle principali testate sportive, all'orizzonte ci sarebbe una decisione negativa da Nyon. In caso di rifiuto, presumibilmente sarà necessario passare ad un accordo più restrittivo, con possibili limitazioni nelle liste UEFA e finanche al mercato. Da Milanello hanno fatto però sapere di essere pronti ad ogni eventualità. Il verdetto è in ogni caso imminente.

In chiusura, è arrivata la notizia del rinnovo del giovane Calabria.Il terzino classe 1996 ha firmato un nuovo contratto, che lo legherà ai rossoneri fino al 2022.

Paolo Fernandes

Foto: flogasport.gr