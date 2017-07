Milan, Montella: "Obiettivo tornare in Champions. Kalinic? Ci piace". E Donnarumma può restare

MILANO, 5 LUGLIO - Primo giorno di ritiro per il Milan, che dopo aver già messo a segno sei colpi di mercato continua la sua campagna acquisti per programmare la nuova stagione. L’allenatore dei rossoneri, Vincenzo Montella, si è presentato in sala stampa insieme all’a.d. Fassone e al d.s. Mirabelli.

Fassone ha preso subito la parola per fare il punto sul mercato: "Da 80 giorni ci siamo insediati concentrandoci su alcuni aspetti e siamo soddisfatti, primo su tutti il mercato", ha dichiarato Fassone. "Siamo stati coerenti con le promesse fatte: due terzi del lavoro è stato fatto. Ma non ancora concluso.

Interpellato sul rinnovo di Donnarumma, l’a.d. ha voluto chiarire come stanno le cose: "Quello che accadrà è ancora nella nebbia. Gli abbiamo aperto le porte a un possibile ripensamento, che parzialmente c'è stato. Abbiamo fatto una nuova proposta. Ci sono aspetti da limare, che fanno da contorno al contratto sportivo, ma ora la stagione anche per lui sta per iniziare e vogliamo una risposta in tempi molto rapidi, nel giro di pochi giorni, auspicabilmente positiva".

Ottimismo dunque, come quello di Vincenzo Montella, che dopo il rinnovo vuile gettare le basi per un ciclo importante alla guida dei rossoneri: "Sono pieno di entusiasmo, sono arrivati tanti nuovi, di campionati diversi, giovani ed esperti. Mi aspetta tanto lavoro ma sono entusiasta del cambiamento, decisioni importanti andranno ancora prese, il nostro obiettivo oggi è arrivare in Champions anche se la competitività è molto alta ma noi siamo all'altezza, zero alibi".

"Mi aspetto di ritrovare lo spirito dell'anno scorso - ha proseguito Montella -, una squadra che dà tutto, una squadra che ha saputo riavvicinare i tifosi. Nei nuovi c'è grandissima motivazione, ciò che fa la differenza. Lo sono i vecchi e anche io: la mia testa è al campo. Mi è stato prospettato un progetto di cui sono entusiasta, il feeling è nato subito: ecco da dove nasce la mia firma, magari ho forzato un po' per andare sereno in vacanza e non avere tentazioni...".

Stuzzicato sul mercato, l’ex tecnico di Sampdoria e Fiorentina ha affrontato l'argomento Kalinic: "Ci piace, ma ci sono anche altre opzioni. Sentirlo esprimere pubblicamente in nostro favore mi ha fatto piacere. Andrè Silva ha grandi prospettive, è un attaccante moderno, si sacrifica: deve migliorare in zona gol, lo aiuterò".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine calciomercato.com)