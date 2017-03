Milan: slitta closing, Berlusconi inquieto. Galliani: "Non può avvenire oggi"

ROMA, 3 MARZO - Come già accaduto a dicembre, la cessione del Milan alla cordata cinese guidata dal fondo Sino Europe Sport è tornata nel limbo, mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi rossoneri, già da quattro stagioni fuori dalle Coppe europee.

Nella riunione in cui si sarebbe dovuto firmare il passaggio di proprietà del club ai cinesi, la Fininvest ha reso noto di aver accettato la richiesta di proroga di un mese in cambio di una terza caparra da 100 milioni di euro sperando in una cessione più veloce ed "in tempi brevi". Galliani però, tranquillizza piccoli azionisti e tifosi su quello che sembra l'ennesimo stop dicendo: "Non ci sentiamo presi in giro"

Le parti ieri hanno lavorato per arrivare a un accordo che permetta la proroga di circa un mese cosi da poter rivedere alcune clausole del contratto. Si dovrebbero annunciare il rinvio del closing al 31 marzo e il pagamento della terza caparra entro qualche giorno,si ipotizza venerdì prossimo.La sensazione è che entrambe le sponde abbiano la volontà di arrivare quanto prima ad un accordo.

Oggi a Casa Milan si terrà l’assemblea dei soci che avrebbe dovuto ratificare il cambio al timone della società ed invece comunicherà con un pro forma in cui l’ordine del giorno relativo al passaggio di consegne verrà dichiarato decaduto.

Maria Minichino

(fonte immagine corriere.it)