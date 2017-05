Milan, ufficiale l\'acquisto di Musacchio. Visite mediche per Kessie

MILANO, 30 MAGGIO - Il difensore argentino Mateo Pablo Musacchio è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. È stato firmato questa mattina il contratto che lega, l'ormai ex difensore del Villarreal CF, alla squadra rossonera fino al 30 giugno 2021.

Da quanto si evince dal sito ufficiale dell'AC Milan, la firma del contratto è stato lo step successivo alle "visite mediche presso la clinica La Madonnina" e dopo "aver visitato il Centro Sportivo di Milanello e Casa Milan".

Nato a Rosario, in Argentina, nel 1990, Musacchio inizia la carriera calcistica a 16 anni passando dalle giovanili alla Prima squadra del River Plate, dove resterà per tre stagioni. Nel 2009 ha inizio una nuova avventura calcistica nel Villarreal, mentre il suo esordio in Liga si ha nel febbraio 2010.

Nella giornata odierna, invece, si stanno svolgendo le visite mediche di Franck Kessie, il centrocampista di origini ivoriane che a breve smetterà di vestire la divisa dell'Atalanta per indossare quella del Milan. I controlli medici, propedeutici alla firma del contratto, sono iniziati questa mattina alle 9 presso la clinica La Madonnina, mentre per domani sono previsti i test atletici a Milanello.

Luigi Cacciatori

Immagine da skysports.com