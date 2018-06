San Donato Milanese: 17enne discriminato e offeso perché gay

SAN DONATO MILANESE (MI), 29 GIUGNO - "Succede da almeno sei mesi che all'interno di una classe di un istituto di San Donato, Daniele è preso di mira da alcuni compagni a causa del suo dichiarato orientamento sessuale. Il tutto nell'indifferenza di alcuni insegnanti e addirittura con la complicità di uno di loro. Daniele è stato apostrofato con riferimenti di stampo fascista e omofobo tipo 'i f...i devono bruciare tutti'. Inoltre è stato spettatore di una scena in classe dove venivano esaltate dichiarazioni ostili del neo ministro della famiglia Lorenzo Fontana". Questa la denuncia apparsa sulla pagina di Facebook “ I Sentinelli di Milano” due giorni fa.

Il ragazzo diciasettenne, studente presso l'Itis Enrico Mattei di San Donato Milanese (MI), che, stando ai Sentinelli, sarebbe stato vittima di insulti e discriminazioni, “ha deciso di non subire in silenzio”. La madre del ragazzo ha presentato un esposto contro il docente in questione.

"Abbiamo accompagnato la classe con interventi psicologici, abbiamo agito con interventi correttivi e provvedimenti disciplinari nei confronti di quei pochi ragazzi che non hanno mostrato comprensione e il penultimo giorno di lezione sono state comminate due ammonizioni scritte a fronte di commenti discriminatori, e questo conferma l'impegno e l'attenzione dell'istituto a monitorare la situazione e sostenere la vittima". Queste le dichiarazione all’ANSA di Susanna Musumeci, dirigente scolastica dell’istituto tecnico industriale dove studia il ragazzo.

