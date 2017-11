Milano, 22enne espulsa per terrorismo e contatti con l\'ISIS

MILANO, 14 OTTOBRE- Una 22 enne egiziana residente a Milano è stata espulsa perchè considerata radicalizzata e in contatto con i terroristi dello Stato Islamico, non solo, la giovane stava progettando di compiere un attentato in Italia.

Secondo la Digos, la ragazza aveva intrapreso da alcuni mesi un percorso di decisa radicalizzazione, grazie all’aiuto di un membro dell'Isis, Abdallah Hasanyan Al-Najjar, al quale aveva chiesto di organizzare per lei un viaggio in Siria.



L’abitazione della 22enne è stata perquisita e in quella occasione sono state ritrovate tracce della corrispondenza con esponenti di Daesh nel suo tablet, sequestrato, e anche in una chat Telegram, in cui lei dava la sua disponibilità a sacrificarsi per organizzare un attentato in Italia, senza però ricevere alcuna conferma o risposta.



Maria Minichino

(fonte immagine Repubblica.it)