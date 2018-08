Milano: 25enne si salva da stupro grazie a spray urticante

MILANO, 3 AGOSTO - Lo scorso 20 Luglio, intorno alle 4:30 di notte, nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, una ragazza di 25 anni è stata aggredita da un uomo che ha cercato di violentarla. La ragazza, che stava tornando a casa dal lavoro, è riuscita a liberarsi dal suo aggressore grazie alla presenza di alcuni passanti che ha dissuaso l’uomo dal compiere il suo gesto. Successivamente l’aggressore ha tentato per la seconda volta lo stupro ma la 25enne ha reagito prontamente con uno spray urticante costringendolo ad allontanarsi.

Le forze dell’ordine hanno preferito non divulgare l’accaduto fino ad oggi quando è stato catturato il responsabile, un nigeriano di 31 anni, immigrato irregolare, già denunciato per violenza sessuale nel novembre del 2017. Sulla fedina penale dell’aggressore anche sei pagine di precedenti per droga, reati contro il patrimonio e violenza sessuale.

L’uomo, in Italia dal 2007, aveva recentemente chiesto un permesso di soggiorno per protezione internazionale, ma la sua richiesta era stata rifiutata. Ha fatto ricorso e quindi, essendo in attesa di giudizio, è legittimato a restare in Italia fino alla sentenza.

Fonte immagine: lastampa.it

Fabio Di Paolo