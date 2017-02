Milano, altri due casi di meningite. Muore donna di 49 anni, grave bimba di 7 mesi

MILANO, 16 FEBBRAIO - Due nuovi casi di meningite a Milano. Non ce l’ha fatta nella scorsa notte una donna di 49 anni, deceduta all’ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo. Da 24 ore è invece ricoverata presso un altro ospedale, il Buzzi, una bambina di 7 mesi, sempre a seguito di meningite. La notizia è stata resa nota dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Un nuovo caso dunque, a distanza di una settimana. Il 9 febbraio, infatti, un’altra donna 55enne era morta a seguito di meningite. Nulla da fare anche per la donna di 49 anni, ricoverata due giorni fa presso il reparto di rianimazione, già ormai in gravi condizioni. La donna lavorava presso un azienda della provincia di Monza e Brianza: il personale del servizio di Igiene Pubblica di Ats della città metropolitana di Milano ha pertanto deciso di provvedere a profilassi per evitare possibili nuovi casi.

Anche per la bambina di 7 mesi non vi sarebbero grandi speranze: critiche le sue condizioni, in attesa di ulteriori sviluppi. Si è proceduto altrettanto in tale circostanza a profilassi nei confronti di familiari. La bambina non sarebbe inoltre iscritta al SSR e non avrebbe mai sostenuto vaccinazione alcuna. I due casi non sarebbero comunque correlati.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta