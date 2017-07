Milano, architetto ustionato con soda caustica. Si cerca un uomo che abita nella zona

MILANO, 7 LUGLIO - Un architetto di quarantatré anni è stato aggredito al volto con della soda caustica in una strada di Milano. Le ustioni hanno interessato spalle, collo, viso e parte del busto.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30 in viale Città di Fiume, quando l'architetto aveva appena parcheggiato la sua auto, un'Audi. Prima di identificare la vittima si pensava che l'uomo coinvolto potesse essere un senzatetto, in quanto quella è una zona molto frequentata da clochard. Solo dopo diversi minuti si è scoperto che si trattava di un architetto di quarantatré anni, A.P., con qualche precedente per ingiuria.

Secondo le prime indagini l'uomo potrebbe conoscere i colpevoli. Secondo lui si tratterebbe infatti di due persone che aveva incontrato poco prima dello spiacevole incidente. Secondo quanto afferma, il movente sarebbe da ricondurre a motivi di interesse.

Le ricerche della polizia si stanno concentrando su due sudamericani, in particolare su un brasiliano che vivrebbe nella zona dell'aggressione.

La vittima è stata soccorsa da un passate e poi trasportata all'ospedale Niguarda. È in condizioni abbastanza critiche, ma non rischierebbe la vita.

Chiara Fossati

immagine da lastampa.it