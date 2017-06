Milano, arrestata banda di rapinatori: tentarono di uccidere carabiniere

MILANO, 12 GIUGNO - Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, furto e ricettazione. Si tratterebbe di una banda di rapinatori composta da tre persone italiane, che operavano dal 2014 a Milano e nell’hinterland milanese. I tre avevano cercato di colpire più volte ed avevano cercato di uccidere un carabiniere durante un conflitto a fuoco. Ora l’arresto dopo le ricerche operate dagli inquirenti.

Secondo gli investigatori, i tre sarebbero i componenti di una banda che avrebbe cominciato ad operare attraverso rapine a banche dell’hinterland. Il modus operandi sarebbe infatti lo stesso in più occasioni, e pertanto riconducibile agli accusati sulla base di elementi costantemente presenti: maschere di lattice per coprire il volto, giubotti anti-proiettile ed armi da fuoco in segno di intimidazione, oltre alla presenza di grossi motocicli, rubati, che consentivano ai malviventi di fuggire dopo l’azione criminosa.

Ad essere arrestati tre uomini, tra i 25 e i 28 anni, di cui due fratelli. Proprio ai due fratelli sarebbe imputato anche il tentato omicidio nei confronti di un carabiniere, durante la rapina del novembre 2015 presso la banca Popolare Commercio e Industria di Cornaredo.

foto da: ilmediano.com

Cosimo Cataleta