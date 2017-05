Milano, arrestati otto componenti di una baby gang per il pestaggio di due omosessuali

MILANO, 10 MAGGIO - Lo scorso ventidue gennaio due ragazzi omosessuali di venti e venticinque anni sono stati picchiati violentemente da una baby gang in via Montemartini a Milano. I carabinieri della città, in seguito ad una ricostruzione, sono arrivati alla conclusione che i ragazzi appartenenti al gruppo, tra cui diversi minorenni spinti da motivazione omofobe, hanno prima offeso e poi pestato i due omosessuali.

Con due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale ordinario e dal gip del tribunale per i minori, otto persone sono quindi state arrestate. Tra loro due di quindici anni, due di diciannove e quattro di diciassette.

Le indagini hanno interessato la zona della stazione di Milano-Porta Romana e Vittoria.

Chiara Fossati

immagine da focusjunior.it