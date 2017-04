Milano, arrestati tre funzionari comunali per appalti pilotati

MILANO, 5 APRILE - La guardia di finanza di Milano ha arrestato due dirigenti e un funzionario del Comune di Milano nel corso dell'inchiesta su presunti casi di corruzione. Nell'indagine ci sarebbe anche un caso di concussione.

I tre arrestati volevano controllare alcune gare di appalto “a favore del Consorzio Milanese Scarl e delle imprese sue associate”.

Tra i tre indagati e arrestati c'è Massimiliano Ascione, che in Comune aveva il ruolo di titolare Posizione Organizzatina; Stanislao Virgilio Innocenti, dirigente del Comune, e Armando Lotumolo, anche lui dirigente.

Ascione è stato accusato di concussione dopo aver intascato una tangente dall'importo di centomila euro da parte di un imprenditore, mentre i due dirigenti di corruzione.

“Sono fatti che risalgono ad anni fa. I dirigenti erano stati spostati in uffici in cui non avevano più nessun contatto con l'esterno e non si occupavano di gare. A questo punto con la notizia di stamattina sono stati sospesi”, ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Chiara Fossati

immagine da sienanews.it