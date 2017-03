Milano, arriva Papa Francesco: ecco i preparativi in vista dell\'incontro

MILANO, 9 MARZO - In vista della visita in città di Papa Francesco, prevista per il 25 marzo, Milano comincia ad adottare i preparativi per l’accoglienza nei confronti del Pontefice. Le vie interessate dalla visita saranno infatti attentamente monitorate e regolate con parziali chiusure al traffico e strade momentaneamente chiuse, per consentirne lo svolgimento.

Le aree che riguarderanno la visita del Papa saranno: Linate, via Salomone, Piazza Duomo, carcere di San Vittore, parco di Monza e stadio San Siro, sino a concludersi per il ritorno nella stessa Linate, luogo di partenza ed arrivo della visita del Santo Padre.

Saranno pertanto attivi i divieti di rimozione forzata tra le 20 del 24 e del 25 marzo mentre saranno sistemati i cartelli del divieto 48 ore prima dall’evento. Il divieto di sosta risulterà maggiormente prolungato (a partire dal 23 marzo, ore 8, ndr) per l’area Aler di via Salomone, nella quale verrà allestito il palco dinanzi al quale il Pontefice prenderà parola. L’area sarà vietata al traffico sino alle 12 del 25 marzo.

Dalle 00:00 alle 20 del 25 marzo sarà inoltre attiva la ZTL Stadio Meazza, prevista per le manifestazioni sportive di maggiore rilevanza. Chiuse nella stessa giornata le stazioni della metropolitana di Lotto e Duomo. Verrà inoltre disposta una attività informativa tra il 13 e il 24 marzo, per mettere i cittadini al corrente delle misure adottate da Palazzo Marino. Il comune ha inoltre invitato i fedeli che volessero prender parte alle cerimonie ad utilizzare i mezzi pubblici per le aree di arrivo e rivolgersi alle parrocchie di riferimento.

